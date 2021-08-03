Крыховяк раскритиковал новых руководителей в «Локомотиве»

Хавбек Гжегож Крыховяк сменил «Локомотив» на «Краснодар». В своём заявлении поляк отмечал, что решение трансфере было принято московским клубом за его спиной. Один из подписчиков Крыховяка возмутился тем, почему клуб раньше не сообщил футболисту о намерении с ним расстаться. Гжегож ответил на этот комментарий.

«Тот факт, что новые руководители в «Локомотиве» не сообщили мне об этом в глаза, как делают мужчины, характеризует их, а не меня. Я мог бы остаться на сезон, но «Краснодар» предложил мне, на мой взгляд, лучший проект и трёхлетний контракт. Я не хотел в течение 12 месяцев думать о том, что со мной будет, если я получу травму», - написал Крыховяк в «Фэйсбуке».