Футбольный вторник ознаменовался порцией слухов о возможном переходе Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо». Казанский клуб отреагировал на эти слухи порцией фотографий с тренировочного занятия. На фото можно заметить и Макарова, который работает с командой. Судя по всему, хавбек ещё не прощался с партнёрами, как успели написать некоторые источники.

Ловим солнечные лучи и инсайды в преддверии первого матча с «Ракувом» в Лиге Конференций #РакувРубин – уже послезавтра! pic.twitter.com/hvJGtdOMly — «Рубин» Казань (@fcrk) August 3, 2021

В ближайший четверг, 5 августа, «Рубин» будет стартовать в третьем по рангу еврокубковом турнире – Лиге конференций. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Ракув» из Польши.

Добавим, что Денис Макаров играет за «Рубин» с начала 2020 года.