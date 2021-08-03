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Россия. Премьер-лига

​Макаров высказался о возможном переходе в «Динамо»

03 Августа 2021 • 15:23 Комментировать
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Ожидается, что в ближайшие дни, а то и часы, Денис Макаров перейдёт из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Разные источники называют разные суммы грядущего трансфера. Например, телеграм-канал «Футбольный Биги» сообщает о 10 миллионах евро за игрока.

Между тем, сам Денис Макаров сказал несколько слов по поводу своего возможного трансфера в «Динамо» для «Спорт-Экспресса».

«Пока ничего не знаю об этом. Готовлюсь с командой. Думаю, скоро вы всё узнаёте», - высказался 23-летний игрок «Рубина».

Денис Макаров выступает за «Рубин» с начала 2020 года после трансфера из «Нефтехимика».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Денис Макаров Трансферы футбола - лето 2021
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