​Макаров высказался о возможном переходе в «Динамо»

Ожидается, что в ближайшие дни, а то и часы, Денис Макаров перейдёт из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Разные источники называют разные суммы грядущего трансфера. Например, телеграм-канал «Футбольный Биги» сообщает о 10 миллионах евро за игрока.

Между тем, сам Денис Макаров сказал несколько слов по поводу своего возможного трансфера в «Динамо» для «Спорт-Экспресса».

«Пока ничего не знаю об этом. Готовлюсь с командой. Думаю, скоро вы всё узнаёте», - высказался 23-летний игрок «Рубина».

Денис Макаров выступает за «Рубин» с начала 2020 года после трансфера из «Нефтехимика».