Пономарёв - о возможном уходе Тикнизяна: «Отдавать талантливого защитника в «Локомотив» - глупая идея»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможный трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Локомотив».

По его словам, он не понимает, что происходит в команде и зачем «армейцы» расстаться с талантливым игроком. Он отметил, что Набабкин и Щенников уже возрастные игроки и они склонны к повреждениям.

Также Пономарёв остался разочарован тем, что Тикнизяну в ЦСКА не нашли места в составе. Он считает, что защитник очень хорош в тактическом плане и надеется, что в «Локомотиве» сумеют его раскрыть, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летний защитник ЦСКА Наир Тикнизян близок к переходу в «Локомотив» за три миллиона евро.