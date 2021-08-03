Денис Макаров в ближайшие часы может сменить «Рубин» на «Динамо». По данным журналиста Сергея Егорова, опубликованным в его телеграм-канале «Футбольный Биги», «бело-голубые» заплатят за трансфер 23-летнего полузащитника 10 миллионов евро. При этом 40% от этой суммы может получить «Нефтехимик», за который Макаров выступал ранее. Как пишет Сергей Егоров, при переходе игрока в «Рубин» включение такого пункта оговаривалось.

Таким образом, «Нефтехимик» за счёт трансфера Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо» может заработать 4 миллиона евро. Для представителя ФНЛ это серьёзное подспорье.