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Россия. Премьер-лига

«Динамо» заплатит за Макарова 10 млн евро, 4 из них может получить «Нефтехимик» слухи

03 Августа 2021 • 14:28 Комментировать
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Денис Макаров в ближайшие часы может сменить «Рубин» на «Динамо». По данным журналиста Сергея Егорова, опубликованным в его телеграм-канале «Футбольный Биги», «бело-голубые» заплатят за трансфер 23-летнего полузащитника 10 миллионов евро. При этом 40% от этой суммы может получить «Нефтехимик», за который Макаров выступал ранее. Как пишет Сергей Егоров, при переходе игрока в «Рубин» включение такого пункта оговаривалось.

Таким образом, «Нефтехимик» за счёт трансфера Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо» может заработать 4 миллиона евро. Для представителя ФНЛ это серьёзное подспорье.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Денис Макаров Трансферы футбола - лето 2021
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