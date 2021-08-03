Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Из «Спартака» уходит пресс-атташе

03 Августа 2021 • 14:14 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Ярослав Кулемин покинет должность пресс-атташе «Спартака». Последним его рабочим днём станет 12 августа, о чём он рассказал sport24.

По словам Кулемина, ему поступило предложение о вхождении в команду Дмитрия Зеленова на условии ограниченного функционала. Ярослав ответил на сие предложение отказом.

Ранее стало известно о том, что Антон Фетисов оставит должность руководителя «Спартака» по развитию и коммуникациям. Этот пост займёт Дмитрий Зеленов, которого Ярослав Кулемин в настоящий момент вводит в курс дела.

В среду, 4 августа, «Спартак» сыграет против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ярослав Кулемин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
03 Августа 2021 в 16:38
чё... зарема затеяла генеральну уборку в свинарнике...)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
16:24 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Бердыев научит играть в футбол даже медведя из цирка на Цветном бульваре»
16:19 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» связывался с Галактионовым слухи
15:46 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк раскритиковал новых руководителей в «Локомотиве»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» отреагировал на слухи о скором уходе Макарова фото
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Макаров высказался о возможном переходе в «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» покупает Макарова за 9 млн евро, а при мне могло взять всего за 9 млн рублей»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Решение Карпина оптимальное» 1 эксклюзив
14:57 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Карпин попробовал совмещение и понял, что он не успевает просто» эксклюзив
14:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв - о возможном уходе Тикнизяна: «Отдавать талантливого защитника в «Локомотив» - глупая идея»
14:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» заплатит за Макарова 10 млн евро, 4 из них может получить «Нефтехимик» слухи
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Из «Спартака» уходит пресс-атташе
13:27 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Решение о трансфере было принято за моей спиной»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «На два фронта работать очень сложно. К тому же, у Карпина ещё и опыта такого нет» эксклюзив
12:17 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Тикнизяна из ЦСКА в «Локомотив»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов: «Будет идеально, если Карпин отправит Дзюбу на три буквы из сборной»
Все новости
Рекомендуем
 