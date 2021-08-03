​Из «Спартака» уходит пресс-атташе

Ярослав Кулемин покинет должность пресс-атташе «Спартака». Последним его рабочим днём станет 12 августа, о чём он рассказал sport24.

По словам Кулемина, ему поступило предложение о вхождении в команду Дмитрия Зеленова на условии ограниченного функционала. Ярослав ответил на сие предложение отказом.

Ранее стало известно о том, что Антон Фетисов оставит должность руководителя «Спартака» по развитию и коммуникациям. Этот пост займёт Дмитрий Зеленов, которого Ярослав Кулемин в настоящий момент вводит в курс дела.

В среду, 4 августа, «Спартак» сыграет против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.