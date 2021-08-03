Названа сумма трансфера Тикнизяна из ЦСКА в «Локомотив»

Хавбек ЦСКА Наир Тикнизян близок к смене клубной прописки. Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Нобель Арустамян, новым местом работы 22-летнего игрока станет другой московский клуб - «Локомотив».

Сумма сделки оценивается в пять миллионов евро. Тикнизяну будет предложен выгодный трудовой договор. В стане «армейцев» полузащитник зарабатывает 2,5 миллиона рублей в месяц.

Наир является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду он выступает с 2017 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Тикнизян провел 28 матчей, забил два гола и получил семь желтых карточек.