Спиридонов: «Будет идеально, если Карпин отправит Дзюбу на три буквы из сборной»

Волейболист Алексей Спиридонов в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» прокомментировал уход Валерия Карпина с поста рулевого «Ростова». 52-летний специалист решил сконцентрироваться на работе со сборной России.

«Уход Карпина - мужской поступок. Если он еще примет шаг, чтобы Дзюба шел на три буквы из сборной, то это будет идеальным решением», - заявил спортсмен.

Напомним, что конфликт Карпина с Дзюбой тянется еще со времен совместной работы в московском «Спартаке». В связи с этим многие эксперты считают, что двери в национальную команду для нападающего могут быть закрыты.

Контракт Валерия Георгиевича со сборной России рассчитан до конца 2021 года. У руля команды он сменил Станислава Черчесова.