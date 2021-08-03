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Россия. Премьер-лига

Спиридонов: «Будет идеально, если Карпин отправит Дзюбу на три буквы из сборной»

03 Августа 2021 • 11:56 Комментировать
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Волейболист Алексей Спиридонов в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» прокомментировал уход Валерия Карпина с поста рулевого «Ростова». 52-летний специалист решил сконцентрироваться на работе со сборной России.

«Уход Карпина - мужской поступок. Если он еще примет шаг, чтобы Дзюба шел на три буквы из сборной, то это будет идеальным решением», - заявил спортсмен.

Напомним, что конфликт Карпина с Дзюбой тянется еще со времен совместной работы в московском «Спартаке». В связи с этим многие эксперты считают, что двери в национальную команду для нападающего могут быть закрыты.

Контракт Валерия Георгиевича со сборной России рассчитан до конца 2021 года. У руля команды он сменил Станислава Черчесова.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Артём Дзюба Алексей Спиридонов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
03 Августа 2021 в 13:07
спиридонову хорошо известен энтот эротический маршрут...))) поэтаму он и отправляить усех в энто путишествие...)))
K.karitch
03 Августа 2021 в 12:51
Будет неплохо, если Дзюбу пошлют в пять букв. Эротично...
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