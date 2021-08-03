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Россия. Премьер-лига

Сабитов: «Я поощрял бы совмещение Карпина, если бы «Ростов» был базовым клубом для сборной» эксклюзив

03 Августа 2021 • 10:42 Комментировать
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Экс-наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова» и порассуждал о его вероятных преемниках в донском клубе.

- Конечно, это абсолютно логичное решение. Совмещение можно оправдать только в том случае, если твой клуб является базовым для сборной, тогда я даже поощрял бы его. Как, условно, это было в советские времена в футболе при Лобановском, Бескове и Малофееве, а в хоккее при Тихонове. Можно вспомнить и пример сборной Латвии, вышедшей на Евро-2004 при Старкове, который в то время также тренировал рижский «Сконто».

То, что «Ростов» проиграл два матча на старте чемпионата, подтверждает, что Карпин сделал правильный выбор. Для того чтобы давать результат на клубном уровне, нужно концентрироваться именно на клубе на сто процентов, а не на девяносто или меньше. Главный тренер должен быть фанатично предан своей команде и ни на что больше не отвлекаться, как делают великие Гвардиола, Моуринью, Клопп, Симеоне.

«Ростову» сейчас нужен такой тренер, который удачно впишется в структуру клуба. Вполне подходящим вариантом смотрится Бердыев, работавший там раньше и дававший результат, ему многое в «Ростове» знакомо. Мусаев? В «Краснодаре» он сначала хорошо проявлял себя, но потом что-то не заладилось. Возможно, в команде образовались какие-то внутренние проблемы. Вырулить из возникшего пике стало практически невозможно, уход Мусаева назревал и случился с опозданием. Он всё равно остаётся компетентным тренером, но есть опасения насчёт успешности его возможной работы Мусаева в «Ростове». Когда тренер долго работает в условиях одной команды, неизвестно, как он сумеет адаптироваться в другой.

Рискует ли «Ростов» стать аутсайдером? Пока говорить об этом рано. Прошло только два тура, и впереди по-прежнему длинная дистанция Премьер-лиги, на которой можно всё исправить. Помнится, при Черчесове «Терек» лидировал в чемпионате после нескольких первых туров, но потом всё встало на свои места, и грозненцы откатились в середину таблицы. А «Ростов» скоро может, наоборот, подняться туда из нижней части.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Курбан Бердыев Валерий Карпин Сборная России Равиль Сабитов Мурад Мусаев
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