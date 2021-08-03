Рианчо готов возглавить «Ростов»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов возобновить карьеру в РПЛ. Испанский специалист хотел бы возглавить «Ростов», который остался без главного тренера после ухода Валерия Карпина.

«Ростов» - желанная команда для любого тренера, я бы с удовольствием ее возглавил. Я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде», - приводит слова специалиста Sport24.

В чемпионате России Рианчо известен по работе в казанском «Рубине» и московском «Спартаке».

Коллектив из Ростова-на-Дону неудачно стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда потерпела домашние поражения от московского «Динамо» (0:2) и петербургского «Зенита» (2:4).