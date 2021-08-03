Кавазашвили - об уходе Карпина из «Ростова»: «Самый умный ход за всю его жизнь»

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста наставника «Ростова». 52-летний специалист решил полностью сосредоточиться на работе со сборной России.

«Самый умный ход за всю жизнь Валерия Георгиевича. Карпин исключил отрицательный аспект работы в сборной, теперь он на все 100% будет сосредоточен на команде», - передает слова эксперта Rusfootball.

Карпин занял пост главного тренера сборной России после увольнения Станислава Черчесова. Специалист был отправлен в отставку после провального чемпионата Европы - 2020. Трудовое соглашение Карпина с национальной командой рассчитано до конца текущего года.