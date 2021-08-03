«Зенит» хочет купить экс-игрока «Барселоны» и «Челси»

Испанский вингер Педро Родригес, ныне выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом информирует Football-Italia.

Как стало известно источнику, в подписании контракта с 34-летним футболистом заинтересован петербургский «Зенит». Испанец не входит в планы рулевого «волков» Жозе Моуринью и может быть продан этим летом.

В составе «Ромы» Педро выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

До переезда в Италию Родригес поиграл за каталонскую «Барселону» и лондонский «Челси».