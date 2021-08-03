Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

«Зенит» хочет купить экс-игрока «Барселоны» и «Челси»

03 Августа 2021 • 08:28 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Испанский вингер Педро Родригес, ныне выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом информирует Football-Italia.

Как стало известно источнику, в подписании контракта с 34-летним футболистом заинтересован петербургский «Зенит». Испанец не входит в планы рулевого «волков» Жозе Моуринью и может быть продан этим летом.

В составе «Ромы» Педро выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

До переезда в Италию Родригес поиграл за каталонскую «Барселону» и лондонский «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Педро Родригес Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
08:04 · Россия. Премьер-лига
«Байер» продолжает договариваться с «Зенитом» по трансферу Азмуна
00:06 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Заслуженно взяли три очка»
02 Августа
23:49 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может назначить бывшего тренера «Динамо»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Гамула: «Возглавить «Ростов»? Мало ли чего я хочу»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Судьи не хотят ошибаться, мы не хотим скандалов»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» на выезде смог удержать победу над «Ахматом» - видео видео
22:28 · Россия. Премьер-лига
На пост главного тренера «Ростова» претендуют три человека
22:14 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поддержал решение Карпина уйти из «Ростова»
22:04 · Кубок России
«Енисей» – «Акрон»: прогноз на матч 1/64 финала Кубка России
22:01 · Россия. Премьер-лига
Первая осечка Талалаева: «Сочи» в эмоциональном матче превозмог «Ахмат» на выезде
21:51 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Теперь внимание Карпина будет сосредоточено только на сборной»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Новый бык в городе»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Черданцев считает, что российскому футболу не нужны иностранные специалисты
20:24 · Россия. Премьер-лига
Во время матча «Ахмат» - «Сочи» работники стадиона убрали с поля змею
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» интересовался игроками «Динамо»
Все новости