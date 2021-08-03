«Байер» продолжает договариваться с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Переговоры между леверкузенским «Байером» и петербургским «Зенитом» по трансферу форварда Сердара Азмуна продолжаются. Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, боссы немецкого клуба готовы заплатить за иранского голеадора 18 миллионов евро, однако питерцы рассчитывают получить 20 миллионов. Игроку был предложен долгосрочный трудовой договор с окладом 2,8 миллиона в год.

Сердар играет за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги нападающий провел две встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами (один - с пенальти).