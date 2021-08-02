Иванов: «Судьи не хотят ошибаться, мы не хотим скандалов»

Арбитр Сергей Иванов прокомментировал детали работы судьей в России. Рефери ответил на ряд вопросов, а также выразил свое мнение насчет отдельно взятых эпизодов в интервью официальному сайту РФС.

Иванов сказал, что судей преимущественно видят в плохом плане, не замечая некоторых важных вещей. К тому же, он уверил, что представители его профессии никогда не радуются победе одной из команд, как это принято считать. «Мы такие же люди и не хотим ошибаться, мы не хотим скандалов, мы не хотим каких-то проблем», - поделился арбитр.

Также Сергей Иванов подытожил, что в работе судьей чаще всего запоминается именно негативная часть их решений.