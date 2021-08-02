Игрок «Динамо» Кардозу переходит в турецкий клуб

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу переходит в турецкий «Кайсериспор», передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что игрок уже прибыл в Турцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Сумма трансфера составит 400 тысяч евро.

Кардозу перешёл в «Динамо» из «Тонделы» в 2018 году за 500 тысяч евро. Последние два сезона он провёл в аренде в «Тамбове» и «Белененсеше». Всего за московский клуб он сыграл 23 матча, в которых забил четыре гола.

Напомним, что после в первых двух турах «Динамо» набрало шесть очков, одержав две выездные победы в играх с «Ростовом» и «Уфой». В следующем туре команда дома сыграет против ЦСКА.