Глушаков: «Я всегда говорил, что хочу вернуться в сборную»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в сборную России. Он не вызывался в национальную команду с марта 2018 года.

Футболист заявил, что возвращение в сборную России - одно из главных его желаний. Глушаков уверен, что находится под наблюдением тренеров национальной команды и считает, что его могут вызвать, если он будет усердно работать, пишет Sport24.

Напомним, что полузащитник является чемпионом России в составе «Спартака». Также на его счету 57 матчей в футболке сборной России, в которых он забил пять голов. Вместе с национальной командой он выступал на чемпионате мира в 2014 году и на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годов.