Гамула: «Ростову» рано паниковать, у руководства клуба хорошие отношения с Карпиным»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался по поводу неудачного старта своего бывшего клуба в чемпионате России под руководством Валерия Карпина. Напомним, что ростовчане в первых двух турах уступили «Динамо» и «Зениту».

Гамула заявил, что на поражение в первом туре могла повлиять новость о назначении Карпина в сборную России. Он добавил, что во втором туре футболисты сыграли неплохо, но им противостоял чемпион России. Специалист не считает, что клуб находится в кризисе и уверяет, что паниковать не нужно, пишет «РБ Спорт».

Также он отметил, что нынешний тренер «Ростова» находится в хороших отношениях с руководством клуба, поэтому преждевременного увольнения ждать не стоит.

Напомним, что Карпин подписал контракт со сборной России до 31 декабря 2021 года.