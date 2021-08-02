«Сочи» и «Рубин» узнали соперников в раунде плей-офф Лиги конференций

Сегодня, 2 августа, в швейцарском городе Ньон, где находится штаб-квартира УЕФА, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.

По итогам жребия «Сочи» предстоит сыграть с победителем пары «Санта Клара» (Португалия) / «Олимпия» (Словения), а казанскому «Рубину» - с РФС (Латвия) / «Гент» (Бельгия).

Напомним, что ранее своего возможного будущего соперника узнал «Спартак». В случае победы над «Бенфикой», московскому клубу предстоит сыграть с победителем пары ПСВ - «Мидтьюлланд». Первый матч пройдёт 4 августа в Москве, начало в 20:00. Ответный состоится 12 августа в Лиссабоне. Начало запланировано на 22:00.