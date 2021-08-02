Масалитин: «Соболев и Тюкавин для сборной гораздо предпочтительнее Дзюбы»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу перспектив нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России. Напомним, что национальную команду возглавил Валерий Карпин, с которым игрок конфликтовал в «Спартаке».

Масалитин ответил, что Дзюба перестал забивать голы из-за возраста (Артёму 32 года - Прим. ред.) и он мог не до конца восстановиться после чемпионата Европы, пишет «Спорт Уик-энд».

Также он не исключил, что форварда в сборной России мы больше не увидим, так как команде нужны обновления. Бывший футболист отметил, что он предпочёл бы видеть на позиции нападающего в сборной Соболева или Тюкавина.

Напомним, что Дзюба в этом сезоне сыграл три матча, в которых результативными действиями не отмечался.