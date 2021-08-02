Кавазашвили: «Карпин гнобил Дзюбу в «Спартаке», за что Артёму извиняться?»

Бывший голкипер сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Анзор Кавазашвили высказался насчет конфликта нападающего Артёма Дзюбы с Валерией Карпиным, недавно занявшим пост главного тренера национальной команды России.

«Слышу мнение, что Дзюбе следовало бы извиниться перед Карпиным. Это бред. Карпин гнобил Дзюбу в «Спартаке», за что Артем должен извиняться? Мы не в рабской стране живем», - передает слова эксперта Sport24.

После прихода Карпина в сборную России появилось мнение, что специалист перестанет вызывать нападающего в национальную команду. Конфликт между тренером и футболистом тянется еще со времен совместной работы в московском «Спартаке».

Контракт Карпина с РФС рассчитан до конца текущего года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества.