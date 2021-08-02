«Локомотив» предлагает 7 млн евро за защитника сборной Эквадора

Московский «Локомотив» проявляет заинтересованность в услугах эквадорского защитника Пьеро Инкапье, выступающего в чемпионате Аргентины за «Тальерес». Об этом рапортует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, «железнодорожники» вступили в переговоры с аргентинской стороной. Российский топ-клуб готов заплатить за 19-летнего исполнителя семь миллионов евро.

Помимо «Локомотива» заинтересованность в услугах Инкапье проявляет «Наполи».

Пьеро выступает в составе «Тальереса» с лета прошлого года. Его трансфер обошелся клубу в 845 тысяч евро. В минувшем сезоне защитник сыграл 19 матчей и получил пять желтых карточек.