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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» предлагает 7 млн евро за защитника сборной Эквадора

02 Августа 2021 • 10:52 Комментировать
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Московский «Локомотив» проявляет заинтересованность в услугах эквадорского защитника Пьеро Инкапье, выступающего в чемпионате Аргентины за «Тальерес». Об этом рапортует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, «железнодорожники» вступили в переговоры с аргентинской стороной. Российский топ-клуб готов заплатить за 19-летнего исполнителя семь миллионов евро.

Помимо «Локомотива» заинтересованность в услугах Инкапье проявляет «Наполи».

Пьеро выступает в составе «Тальереса» с лета прошлого года. Его трансфер обошелся клубу в 845 тысяч евро. В минувшем сезоне защитник сыграл 19 матчей и получил пять желтых карточек.

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Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Пьеро Инкапье
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