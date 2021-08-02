Ганчаренко надеется усилить «Краснодар» в текущее трансферное окно

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко заявил о намерении подписать новых футболистов до закрытия текущего трансферного окна. Об этом белорусский специалист поведал во время общения с журналистами после проигранного матча с «Химками» (0:1).

«Надеемся на приобретения в трансферное окно. Мы хотели бы больше играть в атаку, но для этого нужна быстрая адаптация Кордобы», - рассказал наставник «быков».

Напомним, что краснодарский клуб оформил переход форварда Джона Кордобы из берлинской «Герты» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма сделки составила порядка 20 миллионов евро. Дедлайн трансферного окна в России состоится 7 сентября.

После двух проведенных туров «Краснодар» с тремя набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.