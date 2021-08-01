Защитник, на которого претендовал «Локомотив», перешёл в «Гранаду»

Перуанский защитник Луис Абрам, которым интересовался московский «Локомотив», стал игроком испанской «Гранады». Об этом сообщается в официальном «Твиттере» команды.

Ранее известное издание Marca сообщало, что московский «Локомотив» интересовался перуанцем, но не предпринимал попыток заполучить футболиста в свои ряды.

В текущем сезоне аргентинского чемпионата Луис Абрам сыграл 17 матчей за команду «Велес Сарсфилд», отметившись одним голом. Также в послужном списке футболиста 28 матчей в составе сборной Перу. На летнем Кубке Америки защитник провел за свою национальную сборную 2 матча.