Хацкевич: «Шевченко не будет рассматривать варианты из РПЛ»

Сегодня Андрей Шевченко официально объявил о прекращении сотрудничества с Украинской ассоциацией футбола. Покинув сборную Украины, тут же появилось много различных слухов насчет его следующего места работы.

Своим мнением Sport24 поделился и бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич. «Возможно ли увидеть Андрея в РПЛ? Я уверен, что он не будет даже рассматривать такой вариант в связи со сложившимися отношениями между Россией и Украиной», - заверил белорусский специалист.

Также Хацкевич заявил, что уход Шевченко с поста наставника национальной команды стал для него неожиданностью.