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Россия. Премьер-лига

Смолов и Баринов остаются, Миранчук может перейти в «Зенит»: что известно о ситуации в «Локомотиве»

01 Августа 2021 • 00:09 Комментировать
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За последние пару дней появилось много слухов по поводу возможной распродажи игроков «Локомотива», однако лишь некоторые из них соответствуют правде, передаёт «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что покинуть клуб могут только полузащитники Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук и, при наличии хорошего предложения, защитник Дмитрий Живоглядов. Продажа других игроков, в частности Дмитрия Баринова и Фёдора Смолова, исключена.

Крыховяком интересуется «Краснодар», однако предложение «быков» не устраивает московский клуб. «Зенит» предложил десять миллионов евро за Миранчука, но сам игрок хочет продолжить карьеру в европейском клубе и ждёт предложения оттуда, которых пока нет.

Напомним, что ранее стало известно об ультиматуме Гжегожа Крыховяка руководству «Локомотива».

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов Антон Миранчук Дмитрий Баринов Гжегож Крыховяк
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