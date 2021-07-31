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Россия. Премьер-лига

Сабитов: «Концовка дерби получилась для «Локомотива» ужасной» эксклюзив

31 Июля 2021 • 23:10 Комментировать
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Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское дерби в рамках второго тура РПЛ, где «железнодорожники» одержали волевую победу над ЦСКА со счётом 2:1.

- Первые полтора тайма больше походили на товарищеский матч. ЦСКА изначально выбрал оборонительную тактику. Гол Бистровича со штрафного получился с лёгким обманом. Все думали – и Гилерме, наверное, тоже – что будет подача, а Бистрович на самом деле пробил, и пробил очень даже хорошо. Понятно, что это была домашняя заготовка.

«Локомотив» быстро отыгрался за счёт углового, использовав одно из главных своих оружий. А после второго гола «железнодорожников» ЦСКА заиграл гораздо агрессивней. Тот же Эджуке идеально вписался в игру, появившись на поле. Если бы «армейцы» сыграли вничью или победили, это случилось бы благодаря заменам Алексея Березуцкого в середине второго тайма.

На протяжении матча мы увидели две абсолютно разные версии ЦСКА. Первая – это команда, играющая конкретно в автобус, а вторая – играющая очень интересно, креативно и агрессивно. Мне больше понравился тот ЦСКА, который был в последние примерно тридцать минут.

План «B» у «армейцев» оказался настолько хорош, что если бы они перешли на него раньше, то додавили бы соперника.  По опасным моментам в последние полчаса ЦСКА выглядел сильнее «Локомотива», для которого концовка по игре выдалась ужасной. Но вопрос, сохранят ли «армейцы» свой агрессивный атакующий стиль на весь российский чемпионат, который не славится такой игрой.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
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