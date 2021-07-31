Экс-защитник московского «Динамо», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о выездной победе «бело-голубых» над «Уфой» (3:2) и перспективах команды Сандро Шварца.

- «Динамо» имело преимущество, контролировало матч, играло по счету. Но удаление в составе «Уфы» расслабило московскую команду. Так бывает, что фаворит заранее становится уверен в своей победе, хотя матч ещё не закончился. Как раз это сыграло с «Динамо» злую шутку. Для «Уфы»-то матч продолжался, она сравняла счёт. И для «бело-голубых» была бы катастрофа, если бы Шиманьски не забил в конце победный гол.

У «Динамо» в новом сезоне смелые планы на попадание в призёры и в еврокубки. Новобранцы команды защитники Лаксальт и Бальбуэна идеально вписались в игровую схему. Также у команды очень хорошая полузащита. Единственное, требуется ещё забивной нападающий – тогда будет вообще супер. Но таковой нужен всем командам Российской Премьер-лиги. Это штучный товар, который очень тяжело отыскать или подготовить самим.