Уткин: «Николич — лучший тренер в РПЛ»

Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу матча ЦСКА - «Локомотив» (1:2).

Уткин заявил, что главный тренер «железнодорожников» Марко Николич является лучшим тренером чемпионата, но добавил, что ещё присмотрится к новому главному тренеру «Спартака» Рую Витории.

Комментатор в своем телеграм-канале отметил, что Николич «развинтил» ЦСКА и назвал его умницей.

Напомним, что сегодня московский «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура РПЛ. На гол Бистровича, гости ответили точными ударами Смолова и Жемалетдинова. После двух туров команда Николича набрала шесть очков.