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Россия. Премьер-лига

Шварц: «Счастлив, что нам удалось победить»

31 Июля 2021 • 21:13 Комментировать
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу победы в матче второго тура РПЛ с «Уфой» (3:2).

Наставник отметил, что игра оказалась эмоциональной. Он заявил, что команда сыграла организованно, благодаря чему заработала два пенальти, которые реализовал Фомин.

Шварц добавил, что динамовцы потеряли концентрацию после удаления игрока «Уфы» и из-за этого пропустили два гола. Также он сказал, что счастлив по поводу победы, несмотря на то, что команда немного упустила нити игры во втором тайме, пишет Sport24.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Уфу» на выезде со счетом 3:2. На дубль Агалахарова, гости ответили дублем Фомина и победным голом Шиманьского на 89-й минуте.

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Динамо Москва Уфа Сандро Шварц
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