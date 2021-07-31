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Россия. Премьер-лига

Канчельскис: «Лимит на легионеров нужно вообще убирать или сделать как в Англии»

31 Июля 2021 • 19:43 Комментировать
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что является сторонником лимита в Англии, когда футболисту нужно сыграть за свою сборную определённое количество матчей. Он отметил, что тогда уровень легионеров в чемпионате России заметно вырастет.

Также Канчельскис предположил, что нынешний лимит кому-то выгоден, так как этот вопрос осуждается годами, а прогресса нет. Бывший футболист сборной России добавил, что такие решения должны принимать люди, которые играли в футбол, а не чиновники, пишет Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис лимит на легионеров
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Комментарии (1)
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Don sangre
31 Июля 2021 в 20:13
Правильно! От лимита только вред! Практика показала что нет смысла в нём. В тепличных условиях не появляются звёзды!
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