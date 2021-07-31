Канчельскис: «Лимит на легионеров нужно вообще убирать или сделать как в Англии»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что является сторонником лимита в Англии, когда футболисту нужно сыграть за свою сборную определённое количество матчей. Он отметил, что тогда уровень легионеров в чемпионате России заметно вырастет.

Также Канчельскис предположил, что нынешний лимит кому-то выгоден, так как этот вопрос осуждается годами, а прогресса нет. Бывший футболист сборной России добавил, что такие решения должны принимать люди, которые играли в футбол, а не чиновники, пишет Sport24.