Агент Белотти - о нежелании футболиста переходить в «Зенит»: «Лучше спросить у его жены»

Сержио Ланчини, агент нападающего «Торино» Андреа Белотти, высказался по поводу возможного трансфера своего подопечного в «Зенит». Ранее сообщалось, что итальянец не хочет переходить в питерский клуб.

Ланчини заявил, что ничего не знает по поводу нежелания Белотти переходить в «Зенит» и посоветовал обратиться с этим вопросом к жене футболиста, пишет Sport24.

Ранее в СМИ сообщали, что чемпионы России намерены подписать игрока сборной Италии и предложили ему зарплату в размере четырёх миллионов евро в год, но Белотти ответил отказом.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету нападающего 35 матчей в Серии А, в которых он забил 13 голов и отдал семь результативных передач.