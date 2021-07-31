Хавбек Артём Тимофеев покинул московский «Спартак» и перешел в грозненский «Ахмат», рапортует пресс-служба клуба. 27-летний полузащитник подписал с чеченским коллективом контракт до середины 2024 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 800 тысяч евро.

В сезоне-2020/2021 Тимофеев выступал за грозненскую команду на правах арендного соглашения. Футболист принял участие в 26 поединках российской Премьер-лиги, забил три гола и дважды ассистировал партнерам по команде.

Ближайший матч «Ахмат» проведет против «Сочи» во втором туре РПЛ. Встреча состоится 2 августа, начало - 20:00 мск.