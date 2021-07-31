Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Белотти не хочет переезжать в РПЛ

31 Июля 2021 • 16:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Петербургскому «Зениту» будет непросто оформить трансфер форварда национальной сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.

Согласно информации Сalciomercato, 27-летний центральный нападающий не хочет переезжать в чемпионат России, несмотря на выгодное предложение от «сине-бело-голубых». Питерцы готовы заключить с футболистом долгосрочный трудовой договор, в котором будет прописана заработная плата в размере четырех миллионов евро в год.

Белотти выступает за туринский коллектив с 2015 года. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Olga Leskova
31 Июля 2021 в 16:54
Променять итальянскую Серию А на российский чемпионат, да еще на 4 годе - это значит закопать свою карьеру
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
01.08  17:30 Урал ... Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
17:23 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «В последние два дня мы проводили тренировки именно на таком же поле, на искусственном покрытии»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Геркус: Не по себе от происходящего в «Локомотиве»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:48 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев сменил «Спартак» на «Ахмат» официально
16:13 · Россия. Премьер-лига
Белотти не хочет переезжать в РПЛ
16:05 · Россия. Премьер-лига
Известна зарплата Крыховяка в «Краснодаре»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Ковач: «Верю, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал результат дерби ЦСКА - «Локомотив»
15:00 · Россия. ФНЛ
«Енисей» разгромно проиграл «Алании»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк согласовал 3-летний контракт с «Краснодаром»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «РЖД больше не нужен «Локомотив», команду сливают»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Онопко: «Крылья» - молодая перспективная, команда, которая влюбила в себя, еще играя в ФНЛ»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Рангник и Цорн угробят «Локомотив»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Уход Азмуна станет огромной потерей для «Зенита»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Кадыров посетил тренировку «Ахмата» фото
Все новости