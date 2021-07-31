Белотти не хочет переезжать в РПЛ

Петербургскому «Зениту» будет непросто оформить трансфер форварда национальной сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.

Согласно информации Сalciomercato, 27-летний центральный нападающий не хочет переезжать в чемпионат России, несмотря на выгодное предложение от «сине-бело-голубых». Питерцы готовы заключить с футболистом долгосрочный трудовой договор, в котором будет прописана заработная плата в размере четырех миллионов евро в год.

Белотти выступает за туринский коллектив с 2015 года. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета следующего года.