Известна зарплата Крыховяка в «Краснодаре»

Появились детали трудового соглашения между польским полузащитником Гжегожем Крыховяком и «Краснодаром». Согласно сведениям «Рейтинга Букмекеров», 31-летний футболист заработает в стане «быков» 9,5 миллиона евро за три года.

За трансфер хавбека руководство краснодарского клуба заплатит московскому «Локомотиву» 1,5 миллиона евро.

В составе «железнодорожников» Гжегож выступал с 2018 года. Московский клуб приобрел поляка у «ПСЖ» за 12 миллионов евро.

Вместе с москвичами Крыховяк два раза выигрывал кубок России и один раз поднимал над головой суперкубок страны.

В прошлом сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей, забил девять голов и сделал три ассиста.