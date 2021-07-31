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Россия. Премьер-лига

Известна зарплата Крыховяка в «Краснодаре»

31 Июля 2021 • 16:05 Комментировать
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Появились детали трудового соглашения между польским полузащитником Гжегожем Крыховяком и «Краснодаром». Согласно сведениям «Рейтинга Букмекеров», 31-летний футболист заработает в стане «быков» 9,5 миллиона евро за три года.

За трансфер хавбека руководство краснодарского клуба заплатит московскому «Локомотиву» 1,5 миллиона евро.

В составе «железнодорожников» Гжегож выступал с 2018 года. Московский клуб приобрел поляка у «ПСЖ» за 12 миллионов евро.

Вместе с москвичами Крыховяк два раза выигрывал кубок России и один раз поднимал над головой суперкубок страны.

В прошлом сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей, забил девять голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гжегож Крыховяк Трансферы футбола - лето 2021
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