Крыховяк согласовал 3-летний контракт с «Краснодаром»

Польский хавбек Гжегож Крыховяк уходит из московского «Локомотива». 31-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе российской Премьер-лиги - «Краснодаре». Об этом рапортует Meczyki.

Источник утверждает, что игрок провел успешные переговоры с «быками». Стороны договорились о подписании трехлетнего трудового соглашения. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

В составе «железнодорожников» Крыховяк выступал с 2018 года. Вместе с «Локомотивом» польский футболист дважды становился триумфатором Кубка России и один раз выигрывал суперкубок страны.