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Россия. Премьер-лига

Онопко: «Крылья» - молодая перспективная, команда, которая влюбила в себя, еще играя в ФНЛ»

31 Июля 2021 • 14:14 Комментировать
Арсенал Тула
...
Крылья Советов
07.08 17:30
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Ассистент главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко посетил игру «Крыльев» со «Спартаком» в Самаре. После матча Виктор Савельевич на клубном канале самарцев  в YouTube  ответил на вопросы СМИ.

- Как вам игра, как вам Самара? Все ли было хорошо?

- Город понравился, команда тоже, молодая перспективная, команда, которая влюбила в себя, еще играя в ФНЛ. Это команда, где видна философия тренера, который хочет донести до ребят, и они это воплощают. Конечно, не одно и то же играть в ФНЛ или Премьере. Понятно почему. Наверное, нужно какое-то время, вот эти игры в первых турах пойдут на пользу команде при адаптации, принятии решений, потому что разные скорости, мышление, передачи, быстрота отличаются.

Сам позыв мне понятен, есть интересные футболисты, которые, на мой взгляд, должны прогрессировать. Есть и молодые, и опытные тоже футболисты, которые могут еще и добавить.

- Понятно, что вы еще совсем недавно узнали о назначении. Но не могли ли бы вы рассказать о своих функциях в сборной?

- Я здесь опять же таки приехал по поручению Валерия Георгиевича Карпина. Мы будем пытаться, все матчи, наверное, тяжело будет, но охватить. Потому что много туров, перелетов, мы будем пытаться с Николаем Писаревым. Он сегодня был в Туле, я здесь, в Самаре. Это всё мы обговаривали с главным тренером. Это одно из наших полномочий. Наша задача - донести информацию. Можно смотреть по телевизору, но это не одно и то же. Может быть, и получится пообщаться по поручению тренера. Если Валерий Георгиевич скажет поговорить с тем или иным футболистом, с тренером, это всегда пойдет только на пользу. Повторюсь, что мы хотим посетить, все команды не получится, но мы обязательно посетим 1-2 игры и всех просмотрим живьем, это такая задача, чтобы понять изнутри. Это тоже очень важно. А наши функции мы еще будем обговаривать, это помогать и делать все возможное, чтобы наша сборная готовилась хорошо, и помогать главному тренеру.

- Будете просматривать живьем ребят из-за рубежа, не только Головина и Миранчука?

- Их не так много, но есть футболисты, которые играют в Турции, Италии (это Миранчук), Кудряшов в Турции, а Головин - в «Монако». Будем просматривать, если позволит эта обстановка, связанная с пандемией. Я думаю, на вот этот промежуток до первого числа очень мало времени. Но если тренер скажет полететь, я не исключаю.

- Можете сказать ваше дальнейшее расписание?

- Завтра мы будем смотреть ЦСКА - «Локомотив» вдвоем. В Краснодар не знаю, получится или нет, а потом еще будет игра в понедельник в Грозном «Ахмат» - «Сочи». Это мы уже согласуем с Валерием Георгиевичем, потому что мы каждый день в контакте, общаемся, переписываемся и по телефону разговариваем, в Вотсапе, доносим информацию. По сегодняшней игре тоже надо будет подготовить информацию. Это технический момент и одна из наших задач.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Виктор Онопко
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