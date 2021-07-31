Петржела: «Уход Азмуна станет огромной потерей для «Зенита»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна. Слова чешского специалиста передает Sport24.

«Уход Азмуна станет огромной потерей для «Зенита». Дзюбе будет тяжело без Сердара. Азмун - сильный нападающий, он много забивает и создает моменты для партнеров», - поведал тренер в беседе с журналистами.

Ранее появилась информация о договоренности Азмуна с леверкузенским «Байером». На место иранского форварда «сине-бело-голубые» хотят пригласить итальянца Андреа Белотти. Чемпион России уже сделал предложение нападающему.

Азмун играет за «Зенит» с февраля 2019 года. Сердар забил 19 мячей и отдал два ассиста в прошлом сезоне российской Премьер-лиги.