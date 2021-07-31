Антон Фетисов покидает «Спартак»

Антон Фетисов, занимающий пост директора по развитию и коммуникациям московского «Спартака», покидает столичный коллектив. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что он работал в структуре «красно-белых» с конца июля прошлого года. До трудоустройства в «Спартак» Фетисов занимал одну из руководящих должностей «БКС Банка».

В пятницу, 30 июля, московский клуб на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов» в рамках второго тура чемпионата России. Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Александр Соболев с пенальти.

Следующий матч «Спартак» проведет в квалификации ЛЧ против лиссабонской «Бенфики». Игра пройдет в Москве 4 августа.