ЦСКА нацелился на одного из лидеров «Локомотива»

Один из лидеров московского «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в другом российском топ-клубе, информирует «Спорт-экспресс».

По данным журналистов, подписать 25-летнего исполнителя намерен ЦСКА. Стороны уже начали переговоры по данному трансферу.

Ранее появилась информация о желании поляка Гжегожа Крыховяка покинуть «железнодорожников». Игрок выбирает между ЦСКА и «Краснодаром».

Миранчук принял участие в 23 матчах прошлого сезона российской Премьер-лиги. Антон забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.