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Россия. Премьер-лига

ЦСКА нацелился на одного из лидеров «Локомотива»

31 Июля 2021 • 10:24 Комментировать
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Один из лидеров московского «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в другом российском топ-клубе, информирует «Спорт-экспресс».

По данным журналистов, подписать 25-летнего исполнителя намерен ЦСКА. Стороны уже начали переговоры по данному трансферу.

Ранее появилась информация о желании поляка Гжегожа Крыховяка покинуть «железнодорожников». Игрок выбирает между ЦСКА и «Краснодаром».

Миранчук принял участие в 23 матчах прошлого сезона российской Премьер-лиги. Антон забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Антон Миранчук Трансферы футбола - лето 2021
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