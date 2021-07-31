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Россия. Премьер-лига

«Гремио» не отпустит Вандерсона в «Спартак» эксклюзив

31 Июля 2021 • 08:15 Комментировать
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В ходе переговоров по Педро Роше «Спартак» попытался договориться с «Гремио» о включении в сделку правого защитника Вандерсона с доплатой. Однако, такой вариант, по словам источника «Евро-Футбол.ру» «Гремио» не устроил.

Бразильцы не собираются отпускать свой актив в Спартак, да и сам Вандерсон не заинтересован в переезде в Россию и сразу ответил отказом.  На текущий момент он ведет переговоры с «Ювентусом», который планирует после подписания отдать Вандерсона в аренду в один из клубов Серии А. 

В то же время, переговоры об аренде Педро Роши в скором времени будут возобновлены, стороны постараются уладить все нюансы на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гремио Вандерсон Трансферы футбола - лето 2021
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