В ходе переговоров по Педро Роше «Спартак» попытался договориться с «Гремио» о включении в сделку правого защитника Вандерсона с доплатой. Однако, такой вариант, по словам источника «Евро-Футбол.ру» «Гремио» не устроил.

Бразильцы не собираются отпускать свой актив в Спартак, да и сам Вандерсон не заинтересован в переезде в Россию и сразу ответил отказом. На текущий момент он ведет переговоры с «Ювентусом», который планирует после подписания отдать Вандерсона в аренду в один из клубов Серии А.

В то же время, переговоры об аренде Педро Роши в скором времени будут возобновлены, стороны постараются уладить все нюансы на следующей неделе.