«Зенит» отпустил аргентинцев и уже нашёл замену, «Краснодар» выписал из Германии топ-форварда, «Локо» - защитника: трансферы и слухи недели

Аккурат на старте российского чемпионата неплохо усилились «Краснодар» и «Локомотив», выписавшие по одному игроку из Германии. Оба легионера - не для скамейки. Пока только разгружается «Зенит», но есть и много новостей по замене Дриусси, и даже Азмуну. У ЦСКА продолжается эпопея с Николой Влашичем, а у «Рубина» - с Хвичей. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы представлены в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Аргентинское очищение «Зенита» и поиск замены

Чемпион России совсем недавно был буквально наполнен аргентинскими футболистами, а теперь не осталось никого. Поступательно покидали клуб Краневиттер и Ригони, считавшиеся совсем уж провальными трансферами, а теперь попрощались болельщики и с Дриусси, с Мамманой. Себа внёс наибольший вклад в успехи «Зенита», проведя 138 матчей за клуб, поэтому его самоличный выкуп контракта смотрится даже как-то странно. Никто не покусился на 25-летнего аргентинца и Дриусси уже сейчас отправился на футбольную пенсию - в клуб «Остин» к Мэттью Макконахи.

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Эммануэль Маммана тоже проделал регрессивный путь. От сборной Аргентины и «Лиона» до постоянных аренд в «Сочи». Виной тому, конечно, травмы, но игнорировать ужасные результаты аргентинцев (ещё и Гайч) в РПЛ нельзя. «Зенит» вновь скинул проблемного защитника на юг России. Срок аренды рассчитан на один сезон, ровно столько же длится и контракт Мамманы с «Зенитом». Справедливо будет сделать вывод, что соглашение Эммануэля и «Зенита» продлять никто не собирается. Так что, остаётся футбольный Санкт-Петербург без аргентинцев.

Зато рассчитывают на приток бразильцев. Дриусси освободил легионерское место в атаке, на которое уже присмотрели двух футболистов. По обоим работает спецагент Малком. Полузащитник «Зенита» отправился в Токио в распоряжение олимпийской сборной Бразилии. Там же находятся и два потенциальных новичка «Зенита» - форвард «Герты» Матеус Кунья и полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Самого сговорчивого из них чемпионы России планируют подписать после Олимпиады в Токио. Третий кандидат на замену Себе Дриусси - Никола Влашич. «Зенит» готов вывалить требуемые 25 миллионов евро, но ЦСКА не торопится усиливать конкурента.

«Немецкое» пополнение для «Краснодара» и «Локомотива»

Качественные легионеры в РПЛ - редкое событие для последних лет, поэтому прибытие Джона Кордобы воспринимается даже с некоторым недоумением. Колумбиец, конечно, форвард не прям топ-уровня, но несколько качественных сезонов в Бундеслиге («Майнц», «Кёльн», «Герта»), а до этого в Ла Лиге («Эспаньол», «Гранада») говорят о нём очень положительно. Для РПЛ - отличное приобретение, что Кордоба начал доказывать в первом же матче против «Урала». В прошлом сезоне Бундеслиги Джон отыграл 21 матч, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

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Чуть менее громкое приобретение совершил московский «Локомотив». Хотя на старте карьеры Тин Едвай считался чуть ли не лучшим защитником Хорватии. Но Леверкузен значительно уронил акции хорвата. Хотя похвалить «Локомотив» стоит. Москвичи не отдавали 20 млн евро (как «Краснодар»), а приобрели опытного, и к тому же всё ещё молодого (25 лет) защитника, между прочим, вице-чемпиона мира 2018. Тин Едвай наконец-то получил команду «по силам». В «Аугсбурге» он играл регулярно, а вот в «Байере» ему не подходила схема, ещё и была проиграна конкуренция более мощным Та и Тапсоба. Прекрасный шанс перезагрузить карьеру для хорвата и прекрасный трансфер для «Локомотива». Посмотрим, станет ли Тин Едвай новым Ведраном Чорлукой

Хвича летит в Милан вместо Влашича, Сигурдссон уже в Италии

Не только «Зенит» претендует на Николу Влашича. Точнее, если учитывать финансовые запросы ЦСКА - только «Зенит» претендует на Николу Влашича. А «Милан», скорее, обозначает интерес. Никак итальянцы не собираются договариваться с ЦСКА, действуя уже только через желание самого хорвата играть в Лиге чемпионов. Первый тур демотивированный Никола провёл на скамейке запасных, «армейцы» объяснили ситуацию травмой. Но вряд ли так может продолжаться и далее. Никола, видимо, хочет уйти, а вот клуб не горит желанием его отпускать. Тем более, после того как в аренду в «Специю» отправился другой полузащитник-легионер - Арнор Сигурдссон.

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А пока ЦСКА торгуется, Влашич думает, агент хорвата работает, всех может подрезать Хвича Кварацхелия. «Милан» решил, что сможет купить грузинского полузащитника дешевле, а помочь в этом взялся сам мэр Тбилиси - Кахабер Каладзе. Экс-игрок «Милана» обещал любимому клубу поспособствовать в трансфере Хвичи. Но и тут проблемы. Итальянцы пока предложений не делали, а уже хотят сбить цену. «Рубин» просит 18 млн евро, на которые «Милан», конечно же, не согласен. Также о заинтересованности в приобретении Кварацхелии объявил «Тоттенхэм». А в борьбе с англичанами тяжело будет сбивать цену.