Стало известно, почему Промеса нет в заявке «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес пропускает матч с «Крыльями Советов» из-за травмы, которую он получил в первом туре РПЛ. Пока неизвестно, когда нидерландский игрок вернется на поле.

Напомним, что Промес стал игроком «Спартака» в феврале 2021 года, перейдя из «Аякса» за 8,5 миллионов евро. Ранее он играл за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. За всё время выступлений в московском клубе, он провёл 136 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 36 результативных передач.

Ранее сообщалось, что матч «Спартак» - «Бенфика», который состоится 4 августа в Москве, смогут посетить 3000 болельщиков.

Также бывший президент московского клуба Андрей Червиченко возмутился тем, что на матч «Крылья Советов» - «Спартак» пустили всего 500 болельщиков.