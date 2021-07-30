Тренер вратарей ЦСКА считает, что нынешним киперам сборной России не хватает харизмы

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался по поводу голкиперов, в настоящее время выступающих за сборную России.

По мнению Крамаренко, Игорь Акинфеев остается номером один во вратарском цехе российского футбола уже много лет.

«По действиям Игоря понятно, что в воротах играет личность. Это выражается в том, как он командует обороной, как себя ведет, как себя преподносит», - передаёт слова Крамаренко официальный сайт «армейцев».

Тренер голкиперов ЦСКА также отметил, что хорошо относится к голкиперам сборной, представляющим национальную команду сегодня, но подчеркнул, что по его мнению, всем им не хватает харизмы Игоря Акинфеева.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России в период с 2003 по 2018 год и завершил карьеру в команде после домашнего чемпионата мира.