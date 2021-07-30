Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»

Спортивный директор гельзенкирхенского «Шальке» высказался по поводу интереса к игроку команды Омара Маскареля со стороны московского «Локомотива».

«Локомотив интересовался Маскарелем, но дальше интереса дело не пошло, предложений нам не поступало», - заявил Рувен Шрёдер в интервью Bild.

Сейчас испанским полузащитником «Шальке» интересуется чемпион Германии, мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает TransferMarketWeb.

«Шальке», в свою очередь, готов начать переговоры. Возможная продажа игрока сократит зарплатную ведомость клуба после вылета из высшего дивизиона немецкого футбола.

В прошлом сезоне Омар Маскарель провел за «Шальке» 24 матча в рамках первой Бундеслиги, отметившись одним голом и одной голевой передачей.