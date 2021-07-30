Уткин: «Никто не может понять, что происходит в «Локомотиве». Цорн устраивает ковровую бомбардировку»

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу ситуации в московском «Локомотиве». Ранее сообщалось, что новый спортивный директор команды Томас Цорн намерен выставить на трансфер целый ряд футболистов.

Уткин заявил, что никто не понимает, что происходит в московском клубе. Его удивило то, что Цорн предлагал другим клубам РПЛ футболистов «Локомотива».

Также он напомнил случай из «Спартака», когда команда прошла сборы с одними игроками, а позже оказалось, что вместо них приедут другие. Уткин отметил, что это является манерой работы Томаса Цорна и назвал этот процесс «ковровой бомбардировкой», передаёт Metaratings.ru.

Напомним, что ранее комментатор высказался по поводу назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.