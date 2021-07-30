Гаджиев: «Зенит» является явным фаворитом матча с «Ростовом»

Известный российский специалист, а ныне член Технического комитета РФС, Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

Гаджиев заявил, что результат матча будет зависеть в большей степени от «Зенита» и именно питерский клуб он назвал фаворитом этого поединка. Он отметил, что «Ростов» сможет набрать очки, если команда Семака сыграет ниже своего уровня, передаёт «Спорт Уик-энд».

Напомним, что матч «Ростов» - «Зенит» состоится первого августа в 20:00. В первом туре ростовский клуб у себя дома уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2. «Зенит», в свою очередь, сумел обыграть на выезде «Химки» со счетом 3:1, пропустив при этом первым.