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Россия. Премьер-лига

Гаджиев: «Зенит» является явным фаворитом матча с «Ростовом»

30 Июля 2021 • 16:33 Комментировать
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Известный российский специалист, а ныне член Технического комитета РФС, Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

Гаджиев заявил, что результат матча будет зависеть в большей степени от «Зенита» и именно питерский клуб он назвал фаворитом этого поединка. Он отметил, что «Ростов» сможет набрать очки, если команда Семака сыграет ниже своего уровня, передаёт «Спорт Уик-энд».

Напомним, что матч «Ростов» - «Зенит» состоится первого августа в 20:00. В первом туре ростовский клуб у себя дома уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2. «Зенит», в свою очередь, сумел обыграть на выезде «Химки» со счетом 3:1, пропустив при этом первым.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Гаджи Гаджиев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
30 Июля 2021 в 16:59
Оздоев вылетел, Малком на Олимпиаде, Себа ушёл, Азмун походу на чемоданах, Барриос - непонятно будет ли играть... Как-то не видится мне Зенит фаворитом)) Тем более, игра в гостях. Если ещё и Керж вылетит с какой-нибудь глупой травмой, то всё - тушите свет
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