«Краснодар» готов заплатить 8 млн евро за полузащитника, которым интересуется «Спартак»

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Габриэль попал в сферу интересов очередного клуба российской Премьер-лиги.

По данным O Jogo, заполучить 27-летнего бразильского полузащитника хочет «Краснодар». «Быки» готовы заплатить за игрока восемь миллионов евро, однако португальская сторона требует на два миллиона больше.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Габриэлю со стороны московского «Спартака».

В прошлом сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 20 поединков, забил один гол и сделал две результативные передачи. В пассиве бразильца семь желтых карточек.