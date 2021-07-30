Божович: «Зенит» могут сместить с трона, в этом сезоне нет фаворита»

Экс-рулевой самарских «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович в интервью Sport24 оценил шансы петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Зенит» могут сместить с трона. Новый чемпионат будет интереснее. Фаворита нет. «Спартак», «Локо» и «Краснодар» составят конкуренцию», - поделился своим мнением черногорский специалист.
Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» три раза подряд становились чемпионами российской Премьер-лиги.
Ранее своим мнением о главных конкурентах команды Сергея Семака поделился экс-тренер «Спартака» Олег Романцев.