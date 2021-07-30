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Россия. Премьер-лига

Божович: «Зенит» могут сместить с трона, в этом сезоне нет фаворита»

30 Июля 2021 • 12:38 Комментировать
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Экс-рулевой самарских «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович в интервью Sport24 оценил шансы петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Зенит» могут сместить с трона. Новый чемпионат будет интереснее. Фаворита нет. «Спартак», «Локо» и «Краснодар» составят конкуренцию», - поделился своим мнением черногорский специалист.

Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» три раза подряд становились чемпионами российской Премьер-лиги.

Ранее своим мнением о главных конкурентах команды Сергея Семака поделился экс-тренер «Спартака» Олег Романцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Миодраг Божович
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Комментарии (1)
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Nadezhda
30 Июля 2021 в 13:49
Легко переобулся: буквально пару недель назад вещал о гегемонии Сенита на года....
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30.07  19:00 Крылья Советов ... Спартак Москва 5 3.9 1.67
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