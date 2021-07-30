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Россия. Премьер-лига

Романцев назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

30 Июля 2021 • 10:38 Комментировать
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Экс-наставник столичного «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, кто из клубов сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

В интервью «Спорт-экспрессу» специалист поведал, что навязать борьбу за чемпионство могут московские «Локомотив» и ЦСКА, а также казанский «Рубин». Не забыл Романцев и о «Спартаке». Тренер считает, что «красно-белые» могут прыгнуть выше головы в год своего 100-летия.

«Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака три раза подряд становился чемпионом России. Новый сезон питерцы начали победно, одолев на выезде подмосковные «Химки» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Олег Романцев
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