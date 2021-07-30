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Россия. Премьер-лига

Известны детали переговоров между «Краснодаром» и Крыховяком

30 Июля 2021 • 10:27 Комментировать
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СМИ стали известны детали переговоров между «Краснодаром» и польским хавбеком Гжегожем Крыховяком. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», боссы краснодарского клуба предлагают игроку двухлетнее трудовое соглашение. Сам же футболист настаивает на подписании трехлетнего контракта.

Что касается московского «Локомотива», владеющего правами на 31-летнего полузащитника, то столичный клуб пока не делал Гжегожу предложения о пролонгации сотрудничества. Контракт поляка с «железнодорожниками» истекает летом следующего года.

Крыховяк перешел в российский клуб из «ПСЖ» в 2018 году. В прошлом сезоне хавбек сыграл 26 матчей в РПЛ, забил девять мячей и отдал три ассиста.

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Краснодар Гжегож Крыховяк Трансферы футбола - лето 2021
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